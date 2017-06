Skola i Fagersta vann tävling

Årskurs fyra på Lindgårdsskolan, som drivs av Västanfors Västervåla församling i Fagersta kommun, vann batterijakten i Västmanlands län. Klassen har samlat in 302 kilo batterier under tävlingen.

Lindgårdsskolans fyror vinner, förutom äran, en helårsprenumeration av tidningen Kamratposten.

Batterijakten är en informationskampanj och tävling för alla fjärdeklassare med syfte att tidigt göra barn medvetna om vikten av att återvinna batterier, bli mer resurssmarta och bidra till en hållbar utveckling.

I dag är det 35 procent av alla batterier som inte återvinns; de ligger kvar i våra hem, slängs eller hamnar som skräp i naturen. Bakom tävlingen står bland annat Håll Sverige Rent.

1 400 klasser över hela landet har under februari–april samlat in batterier, hela 30 procent fler än förra året.

– Under de fyra år som Batterijakten har anordnats har otroliga 900 ton batterier samlats in. Att vi i år också fått in hundratals kreativa förslag på hur vi kan bli bättre på att återvinna, bådar gott inför framtiden. Klass fyra från Lindgårdsskolan har arbetat flitigt och står som värdiga vinnare av Batterijakten i Västmanland, säger Catharina Larsson, verksamhetschef för skola på Håll Sverige Rent.

Nationell vinnare av Batterijakten 2017 är Klass 4 från Viktoriaskolan i Örebro.